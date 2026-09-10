Paardenhouderij en luiercampagne in Zundert

Het college van B&W in Zundert heeft ingestemd met een paardenhouderij en een campagne tegen luierafval. De besluiten werden dinsdag genomen.

Gevonden voor jou

De veehouderij aan de Ettensebaan 18 in Klein Zundert wordt mogelijk omgebouwd tot een paardenhouderij. De initiatiefnemer wil hiervoor de aanduiding wijzigen naar ‘paardenhouderij’ en het bestemmingsvlak uitbreiden tot één hectare. Dit past binnen de regels van het omgevingsplan. Het college van B&W heeft hier in principe mee ingestemd.

Daarnaast heeft het college besloten een campagne te starten om het luierafval in de gemeente te verminderen. Luiers vormen vijftien procent van het restafval in Zundert en worden vaak verbrand omdat ze moeilijk te recyclen zijn. Door bewustwording te creëren hoopt de gemeente op een afname van 40 tot 50 procent op lange termijn.

Met deze maatregelen wil Zundert kosten besparen en het milieu minder belasten. Meer details over de besluiten zijn terug te vinden via de officiële besluitenlijst op de gemeentelijke website.