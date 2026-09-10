Burgerzaken verhuist tijdelijk naar Woudrichem

Vanaf 21 september kun je voor Burgerzaken terecht in het oude gemeentehuis van Woudrichem. Door de verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk verhuist de afdeling tijdelijk naar De Werf. De openingstijden blijven hetzelfde.

Gevonden voor jou

In oktober begint de verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk, die tot november 2027 zal duren. De afdeling Burgerzaken verhuist daarom tijdelijk naar De Werf, het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Woudrichem. Hier kun je vanaf maandag 21 september documenten zoals paspoorten en rijbewijzen aanvragen en ophalen.

Door de verhuizing is het op donderdag 17 en vrijdag 18 september niet mogelijk om een afspraak te maken voor het aanvragen of ophalen van documenten. Vanaf maandag 21 september, twaalf uur 's middags, werkt de afdeling weer zoals gebruikelijk. De dienstverlening verloopt dan via telefonische afspraken of online.

Tijdelijke locaties huwelijken

Ook huwelijken en partnerschapsregistraties krijgen een tijdelijke locatie. Gratis administratieve huwelijken worden voltrokken in De Werf in Woudrichem. Ceremoniële huwelijken vinden plaats in De Bolderik in Sleeuwijk.

De openingstijden voor Burgerzaken blijven onveranderd. Meer informatie over de verbouwing en de tijdelijke locaties is beschikbaar via de gemeente Altena.