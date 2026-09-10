Basisschool Open Hof strijdt tegen textielafval

Basisschool Open Hof in Goirle doet mee aan de Textiel Race, een wedstrijd tegen textielafval. Van 14 september tot en met 8 oktober strijden leerlingen van de school tegen negen andere teams. Ze proberen zoveel mogelijk textiel in te zamelen en bewustwording te creëren.

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De Textiel Race is een landelijke competitie waarbij kinderen leren over de gevolgen van textielafval voor mens en milieu. Het doel is om zoveel mogelijk textiel te repareren, hergebruiken of recyclen. Basisschool Open Hof neemt het op tegen teams uit andere plaatsen in Nederland.

In Goirle zijn twee teams actief die samen textiel inzamelen. De wedstrijd duurt vier weken, van 14 september tot en met 8 oktober. Door mee te doen hopen de leerlingen niet alleen veel afval te voorkomen, maar ook meer kennis te verspreiden over duurzamer omgaan met kleding en ander textiel.

Hoe werkt het?

Inwoners van Goirle kunnen hun oude textiel aanmelden via een speciaal platform. Een van de twee teams van Open Hof haalt het vervolgens op een afgesproken datum en tijd thuis op. Op deze manier wordt het voor iedereen eenvoudig om bij te dragen aan de strijd tegen textielafval.

De competitie helpt kinderen om bewuster te worden van hun eigen impact en hoe zij kunnen bijdragen aan een beter milieu. De resultaten van de inzameling worden na afloop van de race bekendgemaakt.