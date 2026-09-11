Tim werd met zijn fiets vierkant uitgelachen, maar start nu op WK Ironman

Tim Beerens sportte tien jaar vrijwel niet, maar vier jaar geleden gooide hij zijn leven volledig om. Wat begon met een advertentie op social media voor een lokale triatlon resulteerde uiteindelijk in het WK Ironman in Nice komende zondag. Topsport combineert hij met een fulltime baan en dus heeft de 32-jarige Eindhovenaar een bizar tijdsschema. “Ik kan genieten van afzien.”

Beerens ging rond zijn zestiende veel naar de sportschool, maar daarna deed hij zeker tien jaar vrijwel niets aan sport. “Toen ik via een advertentie geïnspireerd werd voor een korte afstand van een triatlon, heb ik goede begeleiding gezocht”, zegt Beerens. “Mijn coach vroeg al na een paar maanden waarom ik er geen tandje bijdeed. Ik ben toen begonnen met halve afstanden en had al snel het doel om ooit naar een WK te gaan.” Beerens moest voor de triatlon eerst alle onderdelen onder de knie krijgen. “Ik haalde de eerste keer de overkant van het zwembad niet en hardlopen kon ik niet. Ook had ik nog nooit op een wedstrijdfiets gezeten. Toen ik die fiets kocht en vertelde over mijn doel, werd ik vierkant uitgelachen. Je ziet overigens dat ik geen jarenlange fietservaring heb. Een wielrenner krijgt een hartverzakking als hij mijn bochten ziet.”

De halve Ironman bestaat uit 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en een halve marathon hardlopen: 21,1 kilometer. “Met het zwemmen probeer ik mijn benen te sparen, mijn armen mogen opgebrand worden. Bij het fietsen hou ik nog een beetje in voor het laatste onderdeel. Het zwaarste moment is de laatste 5 kilometer bij het hardlopen. Je komt jezelf dan tegen, maar het gaat erom wat je dan doet. Opgeven of een tandje erbij?”

Tim Beerens tijdens een training.

Trainen doet hij zo’n twee tot vier keer per dag, vaak ruim twintig uur per week. Dat varieert van zwemmen in de vroege ochtend tot hardloop- of fietstrainingen in de lunchpauze, tussen afspraken door of in de avond. “In vier jaar tijd heb ik geen enkele geplande training overgeslagen. Verjaardagen, vakanties en feestdagen moesten wijken voor het trainingsschema.” Het trainen voor de halve Ironman is vaak eenzaam, geeft de Eindhovenaar aan. “Voor het zwemmen sta ik om 5 uur op, er zijn weinig gekken die zo vroeg mee gaan trainen. Bij een duurtraining op de fiets gaat er weleens iemand mee. Er zijn genoeg momenten dat ik geen zin heb, maar ik ben zeer gemotiveerd om iets te bereiken. Wie het meeste tijd erin investeert, wordt de snelste.”

"Over grenzen heengaan is ook leerzaam."

Het sporten zorgt ervoor dat hij beter in zijn vel zit dan ooit. Bovendien leerde hij dat er meer mogelijk is dan hij vooraf had gedacht. “Twee jaar terug rende ik de halve marathon met een scheurtje in mijn scheenbeen, dat werden er twee. Niet mijn verstandigste beslissing ooit, maar over grenzen heengaan is ook leerzaam.” In Nice probeert hij vooral te genieten. Na het WK gaat hij op zoek naar nieuwe sportieve uitdagingen. “Ik krijg vaak de vraag of ik een hele Ironman ga doen, maar ik heb geen tijd voor trainingsblokken van zeven uur. Ik zou het qua afstand kunnen, maar dan kan ik niet meedoen voor het podium. Dat competitieve vind ik leuk.”

Tim Beerens noemt de laatste vijf kilometer hardlopen het zwaarst.