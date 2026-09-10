Bosz ontmoette Cruijff kort voor overlijden: 'Heb die nacht niet geslapen'

Het is zijn idool. De man waar Peter Bosz zijn speelstijl op baseerde, en voor velen de beste trainer ooit: Johan Cruijff. De PSV-coach ontmoette hem in Israël, terwijl Cruijff al ernstig ziek was. Dit verhaal vertelt hij in Masterclass: Het Geheim van Peter Bosz. Deze masterclass is nu te zien op Brabant+.

Wat is er nodig om van spelers kampioenen te maken, hoe houd je iedereen scherp als het te makkelijk lijkt te gaan en wat doe je als de vorm er plotseling niet meer is? In Masterclass wordt de PSV-coach scherp bevraagd door presentator Marcel van Herpen. Dit keer komt Peter Bosz met een verhaal over zijn ontmoeting met Johan Cruijff. "Ik ben vroeger al zijn oude interviews gaan lezen en heb daar een speelstijl op gemaakt", vertelt Bosz. De coach werkte later bij Maccabi Tel Aviv, waar Jordi Cruijff technisch directeur was. "Hij zei toen snel: 'Volgende week komen mijn vader en moeder.'"

Het gezicht van Bosz verandert direct. "Je vader komt?" De coach vertelt dat Johan Cruijff bij een training kwam kijken. "Ik heb niet geslapen de avond van te voren en alle mooie oefeningen in één training gedaan."

"Al ga je in je blote kont mee! We gaan bij Cruijff eten!"