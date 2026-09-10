Geen carrière op de ambulance: Tom koos voor topsport en staat nu op het EK

Hij had het plan een opleiding tot ambulancechauffeur te volgen, maar Tom Koops koos voor volleybal. Een keuze die succesvol uitpakte. De 25-jarige 'lange man' uit Uden doet deze week met Oranje mee aan het EK, kende een succesvol seizoen in Parijs en verhuist binnenkort voor de sport naar Berlijn. Toch moeten zijn grootste dromen nog uitkomen.

Het gaat snel met de carrière van Koops. In 2023 kiest hij fulltime voor volleybal bij de Nederlandse topclub Orion Stars in Doetinchem. Een jaar later debuteert hij in Oranje en in 2025 kiest hij voor een buitenlands avontuur bij Paris Volley. “Een mooie club in Frankrijk, waarmee we de beker pakten. Dat doe je niet zomaar, want het niveau ligt er hoog.” Het leven in Parijs bevalt hem uitstekend. Vanuit zijn raam kijkt hij uit op de Seine en met een paar minuten fietsen staat hij bij het wereldberoemde Louvre-museum. “Net als in Nederland stond in Frankrijk het volleybal centraal. Verschillen waren er wel, zoals de cultuur. De reisafstanden waren natuurlijk ook groter. En dan de prijzen in Parijs, het was heel duur. Gelukkig zat er een supermarkt om de hoek waar ik goedkoop boodschappen kon doen, zoals mijn stokbrood.”

Het blijft bij een jaar Parijs, want komend seizoen draagt hij het shirt van Berlin Recycling Volleys. “In Berlijn wilden ze me heel graag hebben en er lag een goed aanbod. De ambities zijn op en top, de club is een vaste waarde op Europees niveau. Een mooie stap voor mij. Na het EK en een weekje vakantie pak ik de trein naar mijn nieuwe huis. Berlijn is natuurlijk ook een fantastische stad.”

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Maar voor de Udenaar aan het nieuwe avontuur in Berlijn begint, wacht vanaf vrijdag eerst het EK in Finland. Een pittig schema met vijf interlands in zes dagen. De beste vier per poule gaan door naar het vervolg van het toernooi in Turijn.

Het schema van de Oranje 'Lange Mannen' in de groepsfase van het EK Vrijdag 11 september: Nederland - België

Zaterdag 12 september: Denemarken - Nederland

Maandag 14 september: Servië - Nederland

Dinsdag 15 september: Nederland - Finland

Woensdag 16 september Nederland - Estland

“Ik ga altijd voor de winst en wil strijden voor het hoogst haalbare”, zegt de 1.92 meter lange Koops. “In een schema met veel wedstrijden in korte tijd is het fysiek heel zwaar en daarbij mentaal ook. Als je beter bent dan een tegenstander, maar minder fit dan wordt het heel taai. We hebben vertrouwen dat we doorgaan in het toernooi.”

"Mijn ultieme droom: de Olympische Spelen."

Twee jaar geleden debuteerde hij voor Oranje, nu is hij niet meer weg te denken uit Team NL Lange Mannen, zoals de ploeg wordt genoemd. “Spelen voor je land is een eer. Mijn ultieme droom met Oranje: de Olympische Spelen. Dat wordt een enorme uitdaging. Op clubgebied hoop ik ooit de Champions League te winnen. Dan wel als speler en niet op de bank, want ik wil belangrijk zijn voor een ploeg.”