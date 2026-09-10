Informatieavond over isoleren in Budel-Schoot op 24 september

Op donderdag 24 september organiseert gemeente Cranendonck een informatieavond over isolatiemaatregelen in Budel-Schoot. Tijdens deze avond krijgen inwoners praktische informatie over subsidies en energiebesparende leningen. Ook kunnen ze gratis een energiebespaarbox ophalen en vragen stellen aan experts.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis De Reinder en is bedoeld voor alle inwoners van Cranendonck met een koopwoning. Het doel is om woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken, juist met het oog op de komende winter. De avond begint om half acht en duurt tot half tien. De inloop start om zeven uur.

Wethouder Wouter Boelens opent de avond en geeft het startsein voor de Warme Woning Weken. Tijdens de presentatie wordt uitleg gegeven over isolatiemogelijkheden, subsidies en de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Na afloop staan een energiecoach en een specialist klaar om persoonlijke vragen te beantwoorden.

Gratis energiebespaarbox

Bezoekers van de avond kunnen een gratis energiebespaarbox ophalen, zolang de voorraad strekt. Deze box bevat handige hulpmiddelen om direct energie te besparen in huis. Daarnaast is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor de klusbus, een initiatief waarmee hulp bij kleine isolatieklusjes kan worden gewonnen.

De informatieavond in Budel-Schoot vormt het startpunt van de Warme Woning Weken. Na deze avond zal de gemeente Cranendonck langs andere dorpen in de regio trekken met een informatiepunt over isoleren, energiebesparing en subsidies. Aanmelden voor de avond is niet nodig; je kunt gewoon binnenlopen.