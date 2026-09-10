Storing bij telefooncentrale in Vught

De telefooncentrale van het KlantContactCentrum in Vught heeft een storing. Dit zorgt ervoor dat het centrum momenteel slecht telefonisch bereikbaar is.

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Het KlantContactCentrum in Vught kampt op dit moment met een storing bij de telefooncentrale. Hierdoor is het lastig om telefonisch contact op te nemen. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk hoe lang dit zal duren.

De storing treft voornamelijk mensen die telefonisch hulp of informatie willen opvragen. Het centrum biedt excuses aan voor het ongemak en benadrukt dat zij druk bezig zijn met het herstellen van de technische problemen.

Voor inwoners van Vught en omgeving kan dit hinderlijk zijn, zeker voor dringende vragen. Alternatieve manieren om contact op te nemen, zoals via e-mail of een bezoek aan het centrum, zijn mogelijk een tijdelijke oplossing.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de storing is. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal het KlantContactCentrum dit communiceren.