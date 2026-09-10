Bladel nodigt inwoners uit als Gast van de Raad

De gemeente Bladel organiseert op donderdag 24 september Gast van de Raad. Inwoners kunnen dan een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek en leren hoe besluiten worden genomen.

Gevonden voor jou

Met Gast van de Raad biedt de gemeente Bladel inwoners een laagdrempelige manier om kennis te maken met de gemeentepolitiek. Het evenement begint om zes uur ’s avonds in het gemeentehuis en biedt een uitgebreid programma met uitleg, een maaltijd en de mogelijkheid om een raadsvergadering live te volgen.

Tijdens het programma worden deelnemers ontvangen door een raadslid en commissielid. Er is gelegenheid om vragen te stellen en meer te leren over het werk van de raad. Na een maaltijd in de kantine kunnen gasten de raadsvergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Het evenement wordt afgesloten met een gezamenlijk moment in de kantine.

Inzicht in lokale besluitvorming

Gast van de Raad is bedoeld om inwoners meer inzicht te geven in hoe lokale besluiten tot stand komen en hoe zij hier invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente hoopt zo de betrokkenheid van haar inwoners te vergroten.

Het programma duurt tot negen uur ’s avonds, met de mogelijkheid om na afloop nog informeel na te praten. Het gemeentehuis in Bladel is de locatie van het evenement.