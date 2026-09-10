TU/e studenten leren over chiptechnologie in Taiwan

Vier studenten van de TU Eindhoven hebben deze zomer deelgenomen aan een zomerprogramma in Taiwan. Ze verdiepten zich in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van chips en halfgeleiders en bezochten bedrijven zoals ASML en TSMC. Het programma bood een unieke combinatie van technische kennis en culturele ervaringen. De reis werd mogelijk gemaakt door het Casimir Instituut van de TU/e.

Gevonden voor jou

De TU/e-studenten Sten Horsten, Diederik Pel, Axl Heeren en Thomas Sanderson brachten elf dagen door in Tainan, Taiwan. Ze volgden het NCKU AISSM Semiconductor Summer School-programma, waar ze meer leerden over chipproductie, circuitontwerp en geavanceerde fabricageprocessen. Het programma richtte zich zowel op theoretische lessen als op praktische projecten, met bezoeken aan belangrijke bedrijven in de halfgeleiderindustrie.

Bedrijven en technische uitdagingen

Tijdens het programma kregen de studenten colleges van zowel academici als industrie-experts. Ze leerden onder andere over EUV-lithografie bij ASML, quantum opto-elektronica en 3 nanometer productieprocessen. Bedrijven zoals TSMC en Micron gaven inzicht in de nieuwste ontwikkelingen, waaronder de bouw van nieuwe fabrieken om te voldoen aan de groeiende vraag naar AI-gerelateerde chips.

Naast de technische lessen werkten de deelnemers aan uitdagende ontwerpprojecten, zoals het simuleren van een inverter en het ontwerpen van een dual-stage versterker. Deze projecten hielpen de studenten niet alleen om hun technische vaardigheden te verbeteren, maar ook om beter samen te werken onder tijdsdruk.

Culturele ervaring in Taiwan

De reis bood meer dan alleen academische inhoud. De studenten ontdekten de rijke cultuur van Taiwan via bezoeken aan historische locaties zoals Fort Zeelandia en het Sicao Mazu-tempelgebied. Ze proefden lokale gerechten op nachtmarkten, zoals stinky tofu en mango-ijs, en ervoeren de gastvrijheid en openheid van de Taiwanese bevolking.

De combinatie van technische en culturele ervaringen liet een diepe indruk achter. De studenten waren onder de indruk van hoe nauw universiteiten en bedrijven in Taiwan samenwerken, een dynamiek die vergelijkbaar is met de Brainport-regio in Eindhoven.

Een brede kijk op de industrie

De zomer in Taiwan heeft de vier TU/e-studenten een nieuwe kijk gegeven op de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Ze plannen hun opgedane kennis en ervaring toe te passen in hun onderzoek en projecten in Eindhoven. Volgens de studenten draait de industrie niet alleen om technologie, maar vooral om samenwerking en het delen van ideeën, een les die ze meenemen naar hun toekomstige werk.