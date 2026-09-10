Fietser in Veldhoven belandt op voorruit van auto en raakt zwaargewond

Een fietser is donderdagochtend zwaargewond geraakt door een botsing met een auto in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde toen de fietser wilde oversteken op de Run.

Redactie Geschreven door

Vervolgens botste de auto met de fietser. De fietser kwam op de voorruit van de wagen terecht. Het slachtoffer is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.