Politie onderzoekt eigenaar Amercentrale om 'duurzaam' hout uit Maleisië

Een deel van de houtpellets die in de Amercentrale in Geertruidenberg wordt verbrand, heeft onterecht een duurzaam label. Dat komt naar voren uit onderzoek van NRC en onderzoeksprogramma Zembla. De pellets komen uit Maleisië, waar tegen duurzaamheidseisen in hele bomen worden verwerkt tot brandstof, onder meer voor de Amercentrale. De politie onderzoekt of de Duitse eigenaar van de energiefabriek RWE strafbare feiten pleegt bij de import van de houtpellets.

Zembla onderzocht ter plekke in Maleisië één van de bedrijven die biomassa (houtpellets) aan RWE levert. Daar bleek dat hele bomen worden gekapt om te worden verwerkt tot pellets. Daardoor wordt het hout gezien als 'reststroom' of 'afval'. De zagerij en niet het bos wordt dan namelijk als de plek van herkomst gezien.

'Afvalhout'

Voor dat soort afvalhout gelden veel minder strenge duurzaamheidsregels dan voor andere biomassa. Zo hoeft RWE niet aan te tonen dat de kap bijvoorbeeld niet bijdraagt aan ontbossing of dat beschermde planten- en diersoorten worden beschermt, schrijft NRC. Afval geldt simpelweg als 'duurzame' biomassa.

Bovendien krijgt RWE miljoenen euro's subsidie van de Nederlandse overheid voor de verbranding van duurzame biomassa. Door het hout eerst te laten verwerken tot 'afval' kan RWE er subsidie voor krijgen en het gebruiken in de energiecentrales.

Kaalkap

Volgens Zembla is aan de hand van satellietbeelden te zien dat de Maleisische leverancier Rainbow Pellet hout uit kaalgekapte gebieden haalt. De bosbouwer waarvan het bedrijf hout koopt, heeft minstens vier oerwoudgebieden kaalgekapt en vervangen voor plantages.

De politie doet momenteel onderzoek naar eventuele misstanden en strafbare feiten bij de import van de houtpellets door RWE. De NVWA heeft een voorlopige boete opgelegd, omdat RWE niet kan aantonen dat hun biomassa uit legaal hout bestaat.