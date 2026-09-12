Je dierbare uitstrooien in de Efteling lijkt mooi: 'Werkelijkheid is hard'

Wanneer een dierbare overlijdt, kiezen mensen er soms voor de as uit te strooien op een bijzondere plek. Voor sommigen is deze plek de Efteling-attractie de Droomvlucht, maar ook in andere attracties van het park wordt as van overledenen uitgestrooid, zo blijkt uit gesprekken die Omroep Brabant voerde met oud-medewerkers. De Efteling bevestigt dat het wel eens gebeurt en noemt het 'niet passend'.

Naast het 'Wonderwoud' en de 'Elfentuin', bekende scènes in de Efteling-attractie de Droomvlucht, zijn volgens de oud-medewerkers ook de Gondoletta, de Pagode en het Sprookjesbos populaire plekken om as uit te strooien. Ook het Spookslot, dat in 2022 dichtging, was voorheen een stek voor mensen om op deze manier afscheid te nemen van hun dierbaren. Omroep Brabant sprak met zes oud-medewerkers van de Efteling die het verstrooien van as bij attracties bevestigen. Een van hen is Milou*, zij werkte tot 2022 zo'n zeven jaar bij verschillende attracties, waaronder de Droomvlucht. "Ik had er altijd moeite mee als het aan het eind van de dag ontdekt werd tijdens de sluitronde of als ik het zag op een van de camera's." In de kliko

Wat er daarna met de as gebeurde, was voor Milou lastig. "De mensen die dit doen denken hun dierbare voor altijd op hun favoriete plek te laten rusten, maar de werkelijkheid is veel harder." Aan het einde van de dag werd de as opgeruimd. "Dan liep een medewerker met een stofzuiger daarnaartoe om de as op te zuigen. Vervolgens werd die in een kliko geleegd en klaar is Kees." Milou heeft zelf nooit as opgezogen. "Dat ging mij echt te ver, dat kon ik niet." Ze deelt haar verhaal om nabestaanden te behoeden. "Het is voor nabestaanden wel fijn om te weten dat ze dit beter niet kunnen doen." Ook Lonneke* werkte tot 2021 bij de Droomvlucht. Op een dag ontdekten haar collega's op een dag as. "Ik was die dag zelf niet aan het werk, maar mijn collega's ontdekten een heel spoor in verschillende tunnels en vooral in de scène 'de Elfentuin'. De attractie is toen leeggemaakt om dit even op te ruimen."

Mag dit zomaar?

In Nederland mag je as uitstrooien op de open zee, op een daarvoor bedoeld strooiveld of in je eigen tuin. Het kan ook op andere plekken, maar daar heb je toestemming voor nodig van de eigenaar. Bijvoorbeeld in bossen die in bezit zijn van Staatsbosbeheer moet je om toestemming vragen en zijn er ook kosten aan verbonden: 75 euro per persoon en 37,50 euro per huisdier. Zij wijzen dan een plek aan waar je de as mag uitstrooien. Naast de landelijke regels, mogen gemeenten ook zelf plekken aangeven waar het uitstrooien van as wel of niet is toegestaan.