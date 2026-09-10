College bezoekt melkveebedrijf in Hooge Mierde

Het college heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Beekdalhoeve in Hooge Mierde. Het melkveebedrijf wordt gerund door Bart en Liesbeth van Gestel, samen met hun gezin. Tijdens de rondleiding vertelde Bart over de moderne technieken en de hoge melkproductie. Het bezoek werd afgesloten met een blik op de groene omgeving.

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De Beekdalhoeve is een melkveebedrijf in Hooge Mierde, gerund door Bart en Liesbeth van Gestel. Zij wonen samen met hun drie kinderen midden in het groen. Het bedrijf is tientallen jaren geleden gestart door Barts ouders, Kees en Carien, als een gemengd agrarisch bedrijf met koeien en varkens. Sinds 2011 richt de familie zich volledig op melkvee.

In de stallen staan 128 melkkoeien die samen ruim 1,7 miljoen kilogram melk per jaar produceren. De melkrobots spelen een grote rol in de productie en zorgen ervoor dat de koeien gemiddeld drie keer per dag worden gemolken. Dankzij deze techniek kan de familie de gezondheid van de dieren nauwlettend in de gaten houden.

Melkrobots en flexibiliteit

De melkrobots bieden niet alleen efficiëntie, maar ook flexibiliteit, vertelt Bart. Iedere koe krijgt krachtvoer op maat en het melken gaat dag en nacht door. Dit geeft de familie meer ruimte, bijvoorbeeld om tijd door te brengen met hun jonge kinderen.

Tijdens het bezoek leidde Bart samen met Liesbeth en hun kinderen het college rond. Ze gaven uitleg over de werking van de melkrobots en lieten zien hoe het proces achter de schermen verloopt. Na afloop werd buiten nog genoten van de groene omgeving rondom het bedrijf.