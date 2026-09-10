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Vrachtwagenchauffeur uit Mierlo raakt gewond bij botsing in Gelderland

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Vrachtautochauffeur uit Mierlo gewond bij botsing (foto: Persbureau Heitink).
Vrachtautochauffeur uit Mierlo gewond bij botsing (foto: Persbureau Heitink).

Een 29-jarige vrachtwagenchauffeur uit Mierlo is woensdagnacht gewond geraakt bij een botsing met een bergingswagen op de N30 bij Terschuur (Gelderland). De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De berger vervoerde een pijlwagen, die eerder die nacht door een ander ongeval op de A1 beschadigd was geraakt. Rond halfvijf 's nachts ging het mis en botste de vrachtwagen met de bergingswagen.

Beide voertuigen raakten beschadigd. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de botsing. 

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