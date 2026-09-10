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Burendag in Sint-Oedenrode op Kloosterdreef goedgekeurd

Aangepast

De gemeente Meierijstad heeft de melding voor Burendag op 26 september 2026 in Sint-Oedenrode goedgekeurd.

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De burgemeester van Meierijstad heeft op 8 september besloten een evenementmelding te accepteren voor Burendag op de Kloosterdreef in Sint-Oedenrode. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4285. Dit nummer is bedoeld voor correspondentie met de gemeente over het evenement.

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