Uitweg melding locatie Roosendaal en Nispen goedgekeurd

Op de locatie Roosendaal en Nispen is een uitweg melding goedgekeurd. Het besluit is op 8 september 2026 verzonden en heeft betrekking op de locatie RSD00 Q 90.

Gevonden voor jou

De melding is geregistreerd onder nummer 2026AUW050264. Het gaat om een melding voor een uitweg, een toegang vanaf een perceel naar de openbare weg.

Belangstellenden kunnen de stukken op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal. Het besluit zelf wordt niet automatisch opgeschort door een bezwaarschrift.