Omgevingsvergunning veehouderij in Deurne ingetrokken

De gemeente Deurne heeft de vergunning voor een veehouderij aan Zonnewende 21 ingetrokken. Het besluit, dat op 8 september is genomen, betreft een vergunning voor milieugerelateerde activiteiten. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het eerdere ontwerpbesluit.

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De omgevingsvergunning had betrekking op het veranderen of uitbreiden van een activiteit bij de veehouderij aan Zonnewende 21 in Deurne. Het besluit is genomen onder zaaknummer HZ-2025-0279.

Bij de publicatie zijn ook stukken opgenomen die meer informatie geven over het besluit. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om beroep aan te tekenen bij de Rechtbank Oost-Brabant. De termijn start op 11 september.