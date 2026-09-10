Vergunning verleend voor bijgebouw in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw aan de Zuiderklamp 73. Het besluit is op 8 september verzonden en gaat de volgende dag in.

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De aanvraag betreft de bouw van een bijgebouw op het adres Zuiderklamp 73 in Nuenen. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het zaaknummer van de vergunning is 08203796718.

De omgevingsvergunning is op 8 september 2026 verzonden en treedt één dag later in werking. Het is mogelijk om de documenten digitaal op te vragen via een e-mail aan de gemeente.