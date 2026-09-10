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Container mag geplaatst worden aan Vughterhage in Vught
• Aangepast
Er is toestemming verleend voor het plaatsen van een container aan Vughterhage 79 in Vught. De container mag er staan van 23 september tot en met 31 december.
De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor het gebruik van de openbare weg aan Vughterhage 79. Het gaat om het plaatsen van een container op deze locatie.
De toestemming is op 8 september 2026 verstuurd en geldt voor een periode van ruim drie maanden, van 23 september tot en met 31 december 2026.
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