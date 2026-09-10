Gemeente Sint-Michielsgestel wil grond verkopen aan bewoners Den Dungen

De gemeente Sint-Michielsgestel is van plan een stuk grond aan de Woudseweg 7A in Den Dungen te verkopen. Volgens de gemeente komt alleen de bewoner van dit adres in aanmerking voor aankoop, omdat de situatie ter plekke moet worden gelegaliseerd.

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Het gaat om een strook van ongeveer 101 vierkante meter, naast het perceel van Woudseweg 7A. De grond wordt verkocht omdat de motor van de elektrische poort op het perceel juridisch gezien onderdeel is geworden van de poort zelf, waardoor legalisatie noodzakelijk is.

De gemeente heeft beoordeeld dat er geen andere kandidaten zijn die op basis van objectieve en redelijke criteria in aanmerking komen voor de verkoop. Hierdoor is gekozen voor een directe verkoop aan de bewoner van dit adres.

De verkoopprocedure is openbaar gemaakt om te voldoen aan het gelijkheidsbeginsel. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze voorgenomen verkoop kunnen tot uiterlijk 8 oktober 2026 een kort geding aanspannen bij de rechtbank Oost-Brabant.