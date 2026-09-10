Opgepakte bestuurder met bivakmuts smeert politiecel onder met poep

Een 31-jarige bestuurder die woensdagavond in Breda rondreed met een bivakmuts op, is na veel trammelant opgepakt door de politie. Tijdens een gesprek met agenten dreigde de man hen neer te steken. De arrestatie verliep daarna bepaald niet vlekkeloos: eenmaal opgepakt smeerde de man zijn cel onder met poep.

De politie hield de man uit Breda 's avonds rond kwart voor acht staande op de Adriaan van Bergenstraat. De politie wilde de man spreken omdat hij rondreed met een bivakmuts op. Toen de politie een gesprek met hem aanknoopte, begon hij te dreigen dat hij de agenten wilde neersteken.

De bestuurder, die volgens de politie onder invloed was, werd daarop aangehouden. In zijn auto werden verdovende middelen gevonden. Hij reed bovendien rond met een ongeldig verklaard rijbewijs. De man weigerde daarna een bloedproef. Eenmaal in de cel smeerde hij alles onder met zijn poep. De man zit nog altijd vast.