Docenten Tilburg University kampen met hoge werkdruk

Docenten van Tilburg University hebben moeite om vakantie te nemen door de hoge werkdruk. Onderwijs, onderzoek en andere taken maken het lastig om echt vrij te zijn, zelfs tijdens onderwijsvrije periodes.

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Bij de faculteit sociale- en gedragswetenschappen van Tilburg University is de werkdruk een bekend probleem. Het academisch jaar zit zo vol met taken dat veel docenten hun vakantiedagen niet volledig kunnen opnemen. Dit kwam al voor de zomervakantie aan bod in de faculteitsraad.

Een specifiek knelpunt is de planning van herkansingen, zoals die op 19 augustus plaatsvond. Docenten moesten het tentamen binnen korte tijd voorbereiden, ook als zij eigenlijk met vakantie waren. Hoewel dit vooraf geregeld kan worden, betekent dat vaak een extra belasting voor collega’s die het werk moeten overnemen.

Vakantie blijft werken

Zelfs in onderwijsvrije periodes blijven docenten bezig met scriptiebegeleiding, onderzoek of het schrijven van artikelen. Ook vlak voor het nieuwe collegejaar moet er veel gebeuren, zoals het bijwerken van syllabi en het beantwoorden van vragen van studenten. Hierdoor is het lastig om echt vrij te nemen, omdat het werk zich opstapelt.

Naast de hoeveelheid werk speelt ook de academische cultuur een rol. Veel medewerkers voelen zich verantwoordelijk en nemen snel extra taken op zich. Dit zorgt ervoor dat zij vaak ’s avonds doorwerken.

Plannen en oplossingen

Het faculteitsbestuur van Social and Behavioral Sciences werkt aan een beter planbaar academisch jaar. Door onderwijsactiviteiten realistischer te plannen, moet de werkdruk beter over het jaar worden verdeeld. Leidinggevenden worden bovendien aangemoedigd om samen met medewerkers te kijken hoe vakanties en werkzaamheden beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Een andere oplossing zou het aannemen van meer personeel zijn. In periodes waarin extra docenten werden aangesteld, ervoeren medewerkers direct verlichting. Toch blijkt dit lastig vanwege beperkte financiële middelen en de noodzaak om externe subsidies binnen te halen.

De hoge werkdruk leidt soms tot frustraties bij docenten. Sommigen hopen zelfs dat zij bepaalde onderzoeksbeurzen niet krijgen, omdat zij de tijd niet hebben om de projecten uit te voeren. Het probleem blijft daarmee een grote uitdaging voor de universiteit.