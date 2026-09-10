Oud NAC speelt met humor en klasse in Zevenbergen

Oud NAC heeft zaterdagavond in Zevenbergen bij voetbalvereniging SEOLTO indruk gemaakt met een drieluik aan wedstrijden, humor en gezelligheid.

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Bij v.v. SEOLTO in Zevenbergen stonden zaterdagavond drie wedstrijden op het programma, met Oud NAC als speciale gast. Eerst speelde de ploeg tegen Oud SEOLTO, gevolgd door een duel met de Voetbal Brabant Legends, een team met oud-spelers van VV Klundert.

Oud NAC trad aan met bekende namen zoals Donny en Edwin Gorter, Danny Verbeek, Robbie Haemhouts en Matthew Amoah. Voor Danny Verbeek was dit zijn eerste optreden bij Oud NAC, en de 38-jarige Bosschenaar liet meteen zien dat hij nog altijd in topvorm verkeert. Edwin Gorter, inmiddels 63 jaar oud, speelde voor het eerst samen met zijn zoon, wat zorgde voor een bijzonder moment.

Mooie acties en voetbalhumor

Het eerste doelpunt van de avond kwam op naam van Danny Verbeek, die de bal prachtig in de kruising schoot tegen Oud SEOLTO. In de tweede wedstrijd zorgde Robbie Haemhouts voor de voorsprong tegen de Brabant Legends, maar door een omstreden vrije trap eindigde dat duel uiteindelijk in 1-1.

Hoewel Oud NAC het drieluik qua punten won, stond de avond vooral in het teken van plezier en onderlinge verbondenheid. De spelers zorgden met hun humor voor een ontspannen sfeer. Edwin Gorter maakte grappen over kale teamgenoten, terwijl Brian Piris werd geprezen om zijn ‘kaderfunctie’, omdat hij vaak de bal vraagt maar vervolgens de andere kant op loopt.

Feestelijke afsluiting

Naast het voetbal was er ook ruimte voor muziek. Zangeres Daantje zorgde met Hollandse meezingers voor een feestelijke noot tijdens de wedstrijden. De avond trok veel bezoekers en liet zien hoe sport, humor en gezelligheid perfect samenkomen bij een evenement zoals dit.

Het optreden van Oud NAC in Zevenbergen heeft niet alleen voor veel plezier gezorgd, maar ook de band tussen de spelers en de Brabantse voetbalgemeenschap versterkt.