Toekomst St. Janstraat Oost besproken in Hoeven

De toekomst van de St. Janstraat Oost in Hoeven is dinsdagavond besproken. Tijdens een bijeenkomst werden vijf thema’s behandeld die belangrijk zijn voor het gebied, zoals wonen en verkeer.

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De participatiebijeenkomst over de St. Janstraat Oost in Hoeven vond plaats op dinsdagavond 8 september. Tijdens deze bijeenkomst gingen aanwezigen in gesprek over de ontwikkelingen en verbeteringen in het gebied.

Vijf thema’s stonden centraal: wonen en leefkwaliteit, kleinschalige detailhandel, gebiedsidentiteit, zorg en welzijn, en verkeer. De aanwezigen konden hun ideeën delen over hoe deze onderwerpen het beste aangepakt kunnen worden.

Verschillende aspecten besproken

De onderwerpen variëren van het verbeteren van de leefbaarheid tot de veiligheid van het verkeer in het gebied. Ook werd gesproken over het uiterlijk van de straat en de rol van maatschappelijke functies, zoals zorgvoorzieningen.

Voor wie niet bij de bijeenkomst aanwezig was, is er nog een mogelijkheid om ideeën te delen. De gemeente Halderberge biedt een vragenlijst aan waarin inwoners hun inzichten kunnen geven.

De St. Janstraat Oost speelt een belangrijke rol in de gemeenschap van Hoeven. De gemeente hoopt met deze participatiebijeenkomst en aanvullende ideeën tot een plan te komen dat aansluit bij de wensen van de inwoners.