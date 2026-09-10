Eerste editie Ruchte Festival zoekt vrijwilligers

Op zaterdag 10 oktober vindt het allereerste Ruchte Festival plaats in De Ruchte in Someren. Het uitverkochte evenement biedt muziek, eten en gezelligheid, maar zoekt nog vrijwilligers om te helpen bij onder meer ticketcontrole en zaaltoezicht.

Gevonden voor jou

Het Ruchte Festival belooft een feestelijke dag te worden in De Ruchte. Het evenement is volledig uitverkocht en heeft een gevarieerd programma met meerdere bands, hapjes en een gezellige sfeer. Om alles soepel te laten verlopen, zijn enthousiaste vrijwilligers nodig.

Vrijwilligers helpen onder meer bij het controleren van tickets, de toegang tot het festival en het toezicht in de zaal. Het werk wordt verdeeld over twee shifts: van half drie tot acht uur ’s avonds en van half acht tot ongeveer half twee 's nachts. Iedereen die een dienst draait, kan voor of na zijn shift zelf van het festival genieten.

Extraatjes voor vrijwilligers

De organisatie zorgt goed voor de helpers. Vrijwilligers krijgen consumptiemunten, eetbonnen en toegang tot het festival op een moment dat het hen uitkomt. Daarmee kunnen ze niet alleen bijdragen aan een succesvolle eerste editie, maar ook zelf genieten van de sfeer.