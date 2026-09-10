Autoloze Schoolweek van start in Best

Zes basisscholen in Best doen van 14 tot en met 18 september mee aan de Autoloze Schoolweek. Het initiatief wil ouders stimuleren hun kinderen lopend, fietsend of met de step naar school te brengen. Dit moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en een betere start van de schooldag.

Gevonden voor jou

De Autoloze Schoolweek is een actie van Brabantse gemeenten en de campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’. Het doel is om het autoverkeer rondom scholen te verminderen en ouders te inspireren om vaker te kiezen voor veiligere en duurzamere manieren van vervoer.

De afgelopen jaren is het drukker geworden op de wegen rondom scholen, wat de verkeersveiligheid daar heeft verminderd. Minder auto’s in de buurt van scholen zorgt voor een veiliger omgeving, waardoor kinderen veiliger kunnen oversteken en spelen.

Voordelen voor kinderen

Naast veiligheid heeft de campagne ook andere voordelen voor kinderen. Door lopend of fietsend naar school te gaan, leren ze zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Ook komen ze meer in contact met buurt- en klasgenootjes en blijven ze actief. Voor ouders kan het een rustiger ochtend opleveren, zonder de hectiek van de ochtendspits.

De actie in Best maakt deel uit van de bredere campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’. Deze campagne richt zich op het vergroten van bewustzijn bij weggebruikers over hun rol in het verbeteren van verkeersveiligheid.