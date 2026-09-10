Basisschoolleerlingen uit Oisterwijk strijden tegen textielverspilling

Drie basisscholen in Oisterwijk doen mee aan de Textiel Race 2026. Leerlingen leren hoe zij kleding en ander textiel een tweede leven kunnen geven en gaan de strijd aan tegen verspilling.

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De Textiel Race 2026 is maandag officieel begonnen op basisschool de Vonder in Moergestel. Wethouder Fons Potters gaf daar het startsein. Naast de Vonder doen ook basisscholen de Nieuwe Linde en de Groene Parel mee aan de wedstrijd. De teams uit Oisterwijk nemen het op tegen scholen uit onder andere Goirle en Etten-Leur. In totaal doen elf teams uit verschillende gemeenten mee.

Bij de Textiel Race leren leerlingen waarom het belangrijk is om bewuster met kleding om te gaan. Na een interactieve gastles gaan ze zoveel mogelijk textiel inzamelen. Hierbij staat hergebruik, reparatie en recycling centraal. De actie laat zien hoe duurzaamheid in de praktijk werkt en dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn.

Inzameling door scholen

Tussen 14 september en 8 oktober kunnen inwoners van Oisterwijk hun oude kleding, schoenen, handdoeken en ander textiel gratis thuis laten ophalen. Dit moet schoon en droog zijn, verpakt in een gesloten zak. Draagbare kleding krijgt een tweede leven, terwijl versleten textiel wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen.

Aan het einde van de race wordt bepaald welk team het meeste textiel heeft ingezameld. De winnaar ontvangt een schoolreis naar het TextielMuseum in Tilburg. Naast de competitie draagt de actie bij aan een duurzamere gemeente.

Duurzaam Oisterwijk

De Textiel Race is onderdeel van het initiatief Oisterwijk Circulair. De gemeente wil hiermee inwoners, scholen en ondernemers stimuleren om bewuster om te gaan met grondstoffen. Door kinderen vroeg kennis te laten maken met hergebruik, reparatie en recycling hoopt Oisterwijk een circulaire toekomst dichterbij te brengen.