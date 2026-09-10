Inloopbijeenkomst nieuwbouw Loveren II in Baarle-Nassau

Er komt een nieuwe woonwijk in Baarle-Nassau met 150 woningen. Op 24 september is er een inloopbijeenkomst over het plan.

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In Baarle-Nassau wordt een groene en duurzame woonwijk ontwikkeld: Loveren II. De wijk komt tussen het dorp en het buitengebied, in het gebied rondom de Goorweg, Loveren en de Loverenbeemd. Er worden ongeveer 150 huur- en koopwoningen gebouwd. Het voorlopige plan is vastgesteld en wordt in het vierde kwartaal van 2026 verder uitgewerkt. De bouw start in 2028.

Op donderdag 24 september kunnen omwonenden en geïnteresseerden meer horen over de plannen tijdens een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats van zeven uur tot negen uur ’s avonds in het gemeentehuis aan de Singel 1 in Baarle-Nassau.

Geen woninginformatie

Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het voorlopige plan en de vervolgstappen. Er wordt echter geen informatie verstrekt over de te bouwen woningen en inschrijven voor een woning is nog niet mogelijk.

De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden via e-mail, zodat zij een inschatting kunnen maken van het aantal aanwezigen.