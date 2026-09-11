Failliete scheepswerf Grave eist 12,7 miljoen euro: 'Het is onrecht'

Een nieuw hoofdstuk in een lang lopende zaak over de failliete scheepswerf in Grave. In 2020 werd de gemeente Land van Cuijk veroordeeld door de Hoge Raad. Vrijdag stonden beide partijen opnieuw voor de rechter. Dit keer ging het niet meer over de vraag óf de gemeente verantwoordelijk is voor het faillissement, maar over de hoogte van de schadevergoeding.

Dat het einde van het conflict, dat al zo'n veertien jaar duurt, voorlopig nog niet in zicht is werd in de rechtbank in Utrecht al snel duidelijk. Beide partijen staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de hoogte van de schadevergoeding. De curator van de failliete werf Grave B.V. eist 12,7 miljoen euro. Volgens hem is dat de schade die de werf heeft geleden doordat er geen grotere schepen gebouwd mochten worden. Het bedrijf ging in 2012 failliet, omdat het onterecht geen vergunning kreeg van de gemeente om grotere schepen te gaan bouwen. Waar het bedrijf eerst vooral schepen van 110 meter lang bouwde, wilde het ook schepen van 135 meter gaan maken. "Dat vroeg de markt", zegt oud-eigenaar Robert van Kessel.

"Er is onnodig veel kapot gemaakt door de gemeente Grave destijds."

Volgens hem heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de werf opdrachten misliep. Vooral de mogelijkheid om schepen van 135 meter te bouwen was volgens hem cruciaal. "Er is onnodig veel kapot gemaakt door de gemeente Grave destijds. En nu nog steeds voel ik een hoop emotie en frustratie. Het is onrecht dat je voelt."

De miljoenenclaim die er nu ligt is volgens hem gebaseerd op de schade die geleden is. "Daar moeten we al heel lang op wachten. Ik hoop en verwacht dat het gaat lukken. Het is genoegdoening naar de schuldeisers en het personeel dat zij hun geld terugkrijgen, maar ook een bevestiging dat we gelijk hebben." De gemeente Land van Cuijk, waar sinds 2022 Grave onderdeel van is, erkent tijdens de zitting dat zij destijds onrechtmatig heeft gehandeld. Maar de gemeente vindt dat de schade niet volledig op haar kan worden afgewenteld. Volgens haar was er ook sprake van ondernemersrisico. Daarnaast betwist de gemeente de berekening van de curator.

"Het zou fijn zijn als we dit dossier achter ons kunnen laten."

Tijdens de zitting komt er geen tegenbod van de gemeente. "Dat laten we aan de rechter", vertelt Johan Postma gemeentesecretaris van Land van Cuijk. "Wij zijn blij dat we ons standpunt hebben kunnen toelichten. We moeten nu afwachten. Het zou fijn zijn als we dit dossier achter ons kunnen laten." Van Kessel heeft zo zijn bedenkingen of het dossier snel afgesloten zal worden. Hij staat achter het bedrag dat de curator eist. "Wij hebben niets verkeerd gedaan en de gemeente heeft ons geblokkeerd. Daardoor is het bedrijf failliet gegaan. In mijn ogen is de waarde van het bedrijf toen het bedrag dat de gemeente moet betalen." Op 28 oktober doet de rechter uitspraak.