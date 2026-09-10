Tilburg University onderzoekt seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt veel voor, maar wordt zelden aangegeven. Tilburg University heeft in samenwerking met Regioplan en de Open Universiteit onderzocht waarom handhaving zo moeilijk is.

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Veertien procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder zegt de afgelopen vijf jaar seksueel te zijn geïntimideerd in de openbare ruimte. Toch werden tussen juli 2024 en februari 2026 slechts 572 aangiften gedaan, waarvan 107 online. Van deze zaken werden 250 doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, maar slechts 135 zaken kwamen uiteindelijk voor de rechter.

Tilburg experimenteert met boa’s

Sinds juli 2024 experimenteren zeven gemeenten, waaronder Tilburg, met speciaal opgeleide boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren). Deze boa’s proberen seksuele intimidatie op heterdaad vast te stellen. In anderhalf jaar tijd werden honderd handhavingsmomenten georganiseerd. Dit leidde tot 21 processen-verbaal en zes reprimandes aan minderjarigen. De kwaliteit van de processen-verbaal bleek echter een aandachtspunt.

Volgens het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), is gerichtere handhaving nodig. Vooral op plekken en tijden waar seksuele intimidatie vaker voorkomt. Ook wordt geadviseerd om meer aandacht te besteden aan online intimidatie, met een gespecialiseerde aanpak.

Ondersteuning slachtoffers belangrijk

Daarnaast wordt gepleit voor betere ondersteuning van slachtoffers. Hiermee hoopt men dat zij eerder melding of aangifte durven te doen. Dit kan bijdragen aan een betere registratie en vervolging van de daders.

De resultaten van het onderzoek geven aan dat seksuele intimidatie een veelvoorkomend probleem blijft, zowel offline als online. In Tilburg wordt geëxperimenteerd met innovatieve handhavingsmethoden, maar er is nog veel werk te doen om dit complexe probleem effectief aan te pakken.