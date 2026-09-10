Wmo in Woensdrecht scoort hoog bij onderzoek

Cliënten in Woensdrecht waarderen de Wmo-dienstverlening met cijfers rond de 8. Het onderzoek toont tevredenheid over zowel het contact met de gemeente als de ondersteuning door zorgaanbieders.

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De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2025 zijn bekend. Het onderzoek, uitgevoerd door Magis in opdracht van de gemeente Woensdrecht, laat zien dat cliënten positief zijn over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het contact met de gemeente tijdens het aanvraagproces wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,2 en de ondersteuning door zorgaanbieders krijgt een 7,9.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de cliënten het contact met de gemeente als prettig ervaart. De gesprekken met Wmo-consulenten worden gewaardeerd vanwege duidelijke informatie en het luisterend oor. Toch vindt 7 procent dat de hulp sneller had gekund. Bij de zorgaanbieders zegt 85 procent tevreden te zijn over de kwaliteit van de hulp en 81 procent merkt dat de ondersteuning hen helpt zelfstandiger te worden.

Verbeterpunten

Ondanks de positieve cijfers zijn er aandachtspunten. Zo weet 62 procent van de cliënten niet dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner tijdens gesprekken. Voor 16 procent van deze groep had dit wel een meerwaarde kunnen bieden. Ook jongere cliënten lijken minder tevreden over het contact en het aanvragen van hulp, hoewel deze groep relatief klein is.

De meeste mensen weten goed waar ze hulp kunnen aanvragen. Maar liefst 83 procent van de respondenten wist waar zij moesten zijn en 94 procent gaf aan dat de aanvraag weinig moeite kostte. Toch geeft een klein deel, 10 procent, aan dat zij meer hulp zouden willen ontvangen.

Onderzoeksmethode

Het cliëntervaringsonderzoek is gebaseerd op de ervaringen van mensen die in 2025 gebruikmaakten van een maatwerkvoorziening zoals huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Het onderzoek, dat representatieve resultaten oplevert, richt zich op de aanvraagfase en de kwaliteit van de hulp. Het geeft de gemeente inzicht in wat goed gaat en welke punten nog verbeterd kunnen worden.

De gemeente Woensdrecht benadrukt dat er altijd hulp beschikbaar is tijdens gesprekken, bijvoorbeeld via onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE West-Brabant en vrijwilligers. Deze ondersteuning wordt toegelicht in lokale huis-aan-huisbladen.