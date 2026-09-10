Man verkracht vrouw terwijl hij met haar ex belt: celstraf en tbs geëist
Waren het bizarre verkrachtingen of alleen maar spel? Over die vraag boog de rechtbank in Breda zich deze donderdag. Kadir B. (32) uit Tilburg wordt verweten dat hij een man en een vrouw verkrachtte in zijn huis aan de Griegstraat en beiden ook mishandelde, maar zelf ontkent hij alles. En dat is precies het verschil tussen vrijspraak of drie jaar én tbs met dwangverpleging.
Kadir B. is een Tilburger van Turkse komaf. Met zijn dreadachtige haar, vele tatoeages en een flink postuur komt er wel iemand de rechtszaal binnen. Hij is beleefd en welbespraakt en dat lijkt in eerste instantie niet te passen bij de aanklachten en vooral de stevige eis van tbs met dwang.
Justitie wil B. voor drie jaar de cel in en vooral langdurig laten behandelen omdat de Tilburger een persoonlijkheidsstoornis heeft en heel absurde dingen heeft uitgehaald met een man en een vrouw in februari 2024.
Eerst zou hij een vrouw gedrogeerd hebben in zijn huis en daarna verkracht, terwijl hij de ex van de vrouw videobelde. “Ik neuk jouw kind zijn moeder”, waren teksten die B. onder meer liet horen, terwijl hij met de vrouw bezig was. Later vernielde hij nog de portiek van de flat in Tilburg waar de vrouw woonde en haar appartement door een ruit in te gooien met een lachgascilinder en deuren in te trappen.
Gedrogeerd en verkracht
Een kennis die bij hem thuiskwam zou hij een paar weken later ook gedrogeerd hebben en verkracht. Ook zou hij die man mishandeld hebben en een blote voet in zijn mond hebben geduwd. Later zou hij de man ook flink mishandeld hebben, waardoor die met vele wonden en onder meer een gebroken neus in het ziekenhuis belandde.
Maar Kadir B. veegde alle beschuldigingen van tafel. Hij vertelde een account te hebben op Bigo Live. Op dat livestream platform verdiende hij, volgens zijn advocaat, veel geld met ‘Jackass-achtige’ stunts. Hoe gekker, hoe meer kijkers en dus geld bleek uit het verhaal van B.
Livestream
De man die in zijn huis aan de Griegstraat zou zijn verkracht, wilde volgens B. ook bekend worden en deed mee aan de stunts. Er werd niet echt geslagen, dat was allemaal voor de livestream. Die voet in die mond was inderdaad wel gek, gaf B. toe.
Maar aan de reacties op de livestream te zien werd die vernedering wel enorm gewaardeerd, zo bleek in de rechtbank waar een deel van de gesprekken van de kijkers uitgeschreven werd vertoond. Van verkrachting was ook totaal geen sprake en staat ook nergens op de livestream die de twee op Bigo Live zetten, aldus Kadir B.
Gekke dingen zeggen
De vrouw was volgens B. verslaafd aan crack en hij moest allerlei gekke dingen zeggen tegen haar ex, zoals dat hij haar aan het verkrachten was, omdat zij hem wilde lokken. Hij was immers nog wel haar dealer en als hij vanwege de ‘zogenaamde’ verkrachting naar de Griegstraat zou komen, zou ze weer aan drugs kunnen komen, was het idee volgens B. En hij deed gewoon wat zij vroeg.
De officier van justitie zag dat totaal anders. Verkrachting van de man kan hij niet bewijzen, ook al gaat hij ervanuit dat het wel is gebeurd. Maar de verkrachting van de vrouw wel en ook de mishandelingen en vernielingen. En dat leverde B. al een eis van drie jaar cel op.
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Maar waar de officier van justitie zich vooral zorgen over maakt is dat B. een flinke persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij heeft moeite met zijn impulsen en emoties en is vrij egocentrisch en dwingend. En zijn stoornis werd nog eens versterkt door de drugs die hij gebruikte. En omdat B. zelf zijn ziekte niet inziet moet hij wel gedwongen worden behandeld, is het advies van deskundigen. B. overschat zijn mogelijkheden en onderschat zijn beperkingen, zo was te horen.
Vrijspraak voor alle aanklachten
De advocaat van B. vroeg om vrijspraak voor alle aanklachten. Zij vond het bewijs veel te mager en ook het advies om tbs met dwang op te leggen vond ze erg ver gaan. Normaal zou je bij een straf van drie jaar prima de lichtere variant van tbs met voorwaarden kunnen opleggen, meende ze.
Kadir B. wilde niks meer kwijt in zijn laatste woord. Hij had alles al gezegd. “Ik heb ook kinderen en ook een vrouw. Ik zou zoiets niet doen”, zei hij al vroeg in de zitting. “Ik deed al die dingen puur voor de aandacht.”
De uitspraak in deze zaak is op 24 september.
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