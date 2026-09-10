Verkrachting van man en vrouw live op camera: celstraf en tbs geëist

Waren het bizarre verkrachtingen of alleen maar spel? Over die vraag boog de rechtbank in Breda zich deze donderdag. Kadir B. (32) uit Tilburg wordt verweten dat hij een man en een vrouw verkrachtte in zijn huis aan de Griegstraat en beiden ook mishandelde, maar zelf ontkent hij alles. En dat is precies het verschil tussen vrijspraak of drie jaar én tbs met dwangverpleging.

Kadir B. is een Tilburger van Turkse komaf. Met zijn dreadachtige haar, vele tatoeages en een flink postuur komt er wel iemand de rechtszaal binnen. Hij is beleefd en welbespraakt en dat lijkt in eerste instantie niet te passen bij de aanklachten en vooral de stevige eis van tbs met dwang.

Justitie wil B. voor drie jaar de cel in en vooral langdurig laten behandelen omdat de Tilburger een persoonlijkheidsstoornis heeft en heel absurde dingen heeft uitgehaald met een man en een vrouw in februari 2024.

Eerst zou hij een vrouw gedrogeerd hebben in zijn huis en daarna verkracht, terwijl hij de ex van de vrouw videobelde. “Ik neuk jouw kind zijn moeder”, waren teksten die B. onder meer liet horen, terwijl hij met de vrouw bezig was. Later vernielde hij nog de portiek van de flat in Tilburg waar de vrouw woonde en haar appartement door een ruit in te gooien met een lachgascilinder en deuren in te trappen.

Gedrogeerd en verkracht

Een kennis die bij hem thuiskwam zou hij een paar weken later ook gedrogeerd hebben en verkracht. Ook zou hij die man mishandeld hebben en een blote voet in zijn mond hebben geduwd. Later zou hij de man ook flink mishandeld hebben, waardoor die met vele wonden en onder meer een gebroken neus in het ziekenhuis belandde.

Maar Kadir B. veegde alle beschuldigingen van tafel. Hij vertelde een account te hebben op Bigo Live. Op dat livestream platform verdiende hij, volgens zijn advocaat, veel geld met ‘Jackass-achtige’ stunts. Hoe gekker, hoe meer kijkers en dus geld bleek uit het verhaal van B.

Livestream

De man die in zijn huis aan de Griegstraat zou zijn verkracht, wilde volgens B. ook bekend worden en deed mee aan de stunts. Er werd niet echt geslagen, dat was allemaal voor de livestream. Die voet in die mond was inderdaad wel gek, gaf B. toe.