Stem op jouw favoriet voor de Cultuurprijs Halderberge

Inwoners van Halderberge kunnen tot 1 oktober stemmen op hun favoriet voor de Publieksprijs van de Cultuurprijzen Halderberge. Genomineerd zijn de Oudenbossche Harmonie, Stichting Hoeven Live en Stichting Cultuur Oudenbosch. De winnaar wordt bekendgemaakt op 9 oktober tijdens een feestelijke avond in Fidei et Arti.

Gevonden voor jou

De Cultuurmaand Halderberge is in volle gang en duurt nog tot en met 9 oktober. In alle dorpen van de gemeente zijn de komende weken diverse culturele activiteiten te beleven. Zo kun je in Oudenbosch genieten van films, exposities en een lezing over historische interieurs. In Oud Gastel opent Kreatief Centrum op 20 september de deuren in ’t Veerhuis voor een kennismaking met nieuwe cursussen en workshops.

Op 9 oktober wordt de Cultuurmaand feestelijk afgesloten. Tijdens deze avond in Fidei et Arti staan muziek, optredens en de uitreiking van de Cultuurprijzen Halderberge centraal. Naast de Publieksprijs wordt ook de juryprijs uitgereikt.

Stemmen tot 1 oktober

Inwoners kunnen hun stem uitbrengen op één van de drie genomineerden: de Oudenbossche Harmonie, Stichting Hoeven Live en Stichting Cultuur Oudenbosch. Stemmen kan via de website van Oog op Cultureel Halderberge. Tot 1 oktober is het mogelijk om mee te beslissen wie de Publieksprijs wint.