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Fatbiker raakt gewond bij botsing met busje in Breda
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Een fatbike en een busje van DHL zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de Beverweg in Breda. De bestuurder van de fatbike raakte daarbij gewond.
De fatbiker reed over het fietspad toen de bestelbus van de pakketbezorger wilde afslaan. Op dat moment botsten de twee voertuigen op elkaar. De bestuurder van de fatbike raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.
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