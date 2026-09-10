GRIP-wagen keert terug naar Laarbeek op 24 en 25 september

Op donderdag 24 en vrijdag 25 september staat de GRIP-wagen weer in Laarbeek. Hier kunnen inwoners hun afval gescheiden inleveren, waaronder apparaten, batterijen en klein chemisch afval.

Gevonden voor jou

De GRIP-wagen, een rijdende milieustraat, komt naar vier locaties in Laarbeek. Op donderdag 24 september staat de wagen ’s ochtends aan de Heindertweg in Aarle-Rixtel en ’s middags op het Oranjeplein in Mariahout. Vrijdag 25 september is de GRIP-wagen te vinden op het Heuvelplein in Beek en Donk en later die middag bij de Heuvel in Lieshout.

Inwoners kunnen hier verschillende soorten afval inleveren. Naast oude apparaten, lege batterijen, metalen, hout en verfblikken, is er deze keer ook een speciale inzameling van vinylafval. Denk hierbij aan opblaasbare zwembandjes, luchtbedden en strandballen. Deze producten horen niet bij het PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken). Voor vinylafval mag een extra boodschappentas worden meegenomen.

Praktische afspraken

Bij het inleveren van afval gelden enkele regels. Per persoon mag maximaal één boodschappentas met afval worden meegenomen, plus een extra tas voor vinylafval. Vergeet ook je milieupas niet mee te nemen.

De GRIP-wagen biedt inwoners van Laarbeek een makkelijke manier om afval op een verantwoorde manier te scheiden. Het initiatief helpt om grondstoffen opnieuw te gebruiken en draagt bij aan een duurzamere omgeving.