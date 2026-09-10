Navigatie overslaan
Ontdek

Auto vliegt over de kop bij botsing met andere auto in Eindhoven

Aangepast
Auto over de kop bij botsing op kruising in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Auto over de kop bij botsing op kruising in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

Twee auto’s zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op een kruising op de Icaruslaan in Eindhoven. Een van de wagens vloog daarbij over de kop en eindigde ondersteboven op het wegdek. Een inzittende raakte gewond bij het ongeval.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omstanders hoorden een enorme klap toen de auto’s botsten. Zij schoten te hulp en haalden een van de inzittenden uit de auto die op zijn kop belandde. Het is nog onduidelijk of dat ook de inzittende is die gewond is geraakt bij de botsing.

Ook de precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

  • Auto over de kop bij botsing op kruising in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
    Auto over de kop bij botsing op kruising in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Auto over de kop bij botsing op kruising in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.