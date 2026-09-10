Auto vliegt over de kop bij botsing met andere auto in Eindhoven

Twee auto’s zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op een kruising op de Icaruslaan in Eindhoven. Een van de wagens vloog daarbij over de kop en eindigde ondersteboven op het wegdek. Een inzittende raakte gewond bij het ongeval.

Omstanders hoorden een enorme klap toen de auto’s botsten. Zij schoten te hulp en haalden een van de inzittenden uit de auto die op zijn kop belandde. Het is nog onduidelijk of dat ook de inzittende is die gewond is geraakt bij de botsing.

Ook de precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.