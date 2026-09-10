Waakmaatjes geven steun in laatste levensfase

Vrijwilligers van het Elkerliek ziekenhuis bieden rust en gezelschap aan patiënten in hun laatste levensfase. Ze zijn er wanneer familieleden even niet kunnen waken. Deze Waakmaatjes zorgen ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven.

Gevonden voor jou

In het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zorgen Waakmaatjes voor rust en aandacht bij mensen die in hun laatste levensfase zijn. De vrijwilligers bieden gezelschap, houden een hand vast, zetten muziek op of zijn simpelweg aanwezig. Op deze manier helpen ze zowel de patiënt als de familieleden, die vaak al dagenlang aan het waken zijn.

De Waakmaatjes werken meestal in diensten van drie uur, vaak ’s avonds of ’s nachts. Naast steun aan de patiënten, kunnen familieleden dankzij de vrijwilligers even op adem komen. Ze weten dat hun geliefde in goede handen is, terwijl zij zelf een moment van rust nemen. De vrijwilligers houden ook de gezondheid van de patiënt goed in de gaten en schakelen de verpleegkundige in bij veranderingen.

Mooie en warme momenten

Hoewel het sterven een verdrietige periode is, beleven de Waakmaatjes ook bijzondere en warme momenten. Eén vrijwilliger vertelt hoe ze sprak over Spanje met een slapende patiënt die dol was op dat land. De glimlach die daarop volgde, liet zien dat de patiënt haar woorden hoorde en waardeerde. Een ander beschrijft hoe een patiënt haar hand stevig vastkneep om pijn te verlichten, wat zichtbaar hielp totdat medicatie werkte.

Het doel van de Waakmaatjes is om ervoor te zorgen dat patiënten zich gezien en gesteund voelen in hun laatste fase. Ze willen dat het afscheid zo waardig mogelijk verloopt, zoals iedereen dat zou wensen.

Ruimte voor nieuwe vrijwilligers

Sinds de start van het initiatief in 2025 wordt de inzet van de Waakmaatjes steeds vaker gevraagd. Helaas kunnen niet alle diensten volledig worden ingevuld. Daarom is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers die iets willen betekenen voor patiënten en hun naasten in deze bijzondere tijd. Een zorgachtergrond is niet nodig, maar oprechte aandacht wel.