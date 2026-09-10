Koopstromenonderzoek in Dongen start binnenkort

In Dongen en andere Brabantse gemeenten start op 15 september het Koopstromenonderzoek. Het onderzoek richt zich op koopgedrag en tevredenheid over winkelgebieden. Inwoners kunnen tot en met oktober een vragenlijst invullen. Onder de deelnemers worden cadeaukaarten verloot.

Gevonden voor jou

Vanaf 15 september kunnen inwoners van Dongen en andere gemeenten in Noord-Brabant deelnemen aan het Koopstromenonderzoek. Dit onderzoek kijkt naar het winkelgedrag en de tevredenheid over het aanbod in dorpscentra en winkelgebieden. Het doel is om inzicht te krijgen in wat inwoners belangrijk vinden voor een prettige leefomgeving.

Sommige huishoudens ontvangen een brief met een uitnodiging om mee te doen. Daarin staat hoe zij de vragenlijst kunnen invullen. Wie geen brief krijgt, kan vanaf 15 september zelf deelnemen door de vragenlijst online in te vullen. Dit kan tot en met oktober.

Waardering winkelgebieden

Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van winkelgebieden, zoals het horeca-aanbod en de algemene sfeer. De resultaten helpen gemeenten om betere keuzes te maken voor hun dorpscentra en winkelvoorzieningen.

Om deelname aan het onderzoek te stimuleren, worden er 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot onder de deelnemers. Het is een kans voor inwoners om hun stem te laten horen en tegelijkertijd kans te maken op een prijs.

Het Koopstromenonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere Brabantse gemeenten. De resultaten worden later gebruikt om het beleid rondom winkelgebieden te verbeteren.