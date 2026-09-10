Energiecoaches in Dongen geven tips in De Biezen

Op zaterdag 19 september staan energiecoaches van Energie Dongen klaar in speeltuin Drijversveld in De Biezen. Inwoners van Dongen kunnen tussen tien uur 's ochtends en één uur 's middags terecht voor energiebesparende tips en adviezen. Het initiatief is bedoeld om bewoners te helpen duurzamer te wonen en kosten te besparen. Iedereen is welkom voor een gesprek, van kleine maatregelen tot grote verduurzamingsprojecten.

Gevonden voor jou

De energiecoaches van Energie Dongen bieden inwoners praktische hulp en advies om energie te besparen. Ze staan op zaterdag in speeltuin Drijversveld, gelegen in wijk De Biezen, klaar om vragen te beantwoorden en slimme oplossingen te delen. Het doel is om bewoners te informeren over mogelijkheden om hun huis energiezuiniger te maken.

Tijdens het bezoek kunnen mensen meer leren over eenvoudige maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen. Ook complexere stappen, zoals het isoleren van de woning of het installeren van zonnepanelen, komen aan bod. De coaches geven duidelijke uitleg, zodat iedereen kan beginnen met verduurzamen, ongeacht de grootte van het project.

Persoonlijke begeleiding

Naast de bijeenkomst in De Biezen biedt Energie Dongen ook persoonlijke adviesgesprekken aan. Hierbij komt een energiecoach aan huis om te kijken naar specifieke mogelijkheden voor energiebesparing. Dit kan helpen om gerichte keuzes te maken en inzicht te krijgen in kostenbesparende opties.

De bijeenkomst op 19 september is gratis en vrijblijvend. Bewoners kunnen langskomen wanneer het hen uitkomt tussen tien uur en één uur. Energie Dongen hoopt met dit initiatief meer mensen in Dongen te stimuleren om stappen te zetten richting een duurzamere toekomst.