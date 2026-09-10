Waalwijk vernieuwt beleid bedrijventerreinen

Waalwijk werkt aan nieuw beleid voor bedrijventerreinen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Het plan richt zich op ruimte voor bedrijven, bereikbaarheid, energie en duurzaamheid. De gemeente wil duidelijk maken welke ontwikkelingen mogelijk en gewenst zijn. Het nieuwe beleid moet in juli 2027 klaar zijn.

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De gemeente Waalwijk vindt het huidige beleid voor bedrijventerreinen niet meer passend bij de huidige tijd. De vraag naar ruimte voor bedrijven is gegroeid, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. Ook zijn er problemen met drukte op de wegen en capaciteit van het elektriciteitsnet.

Er zijn daarnaast nieuwe wetten en regionale afspraken, onder andere op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Dit maakt het nodig om vast te leggen hoe de terreinen zich in de toekomst kunnen ontwikkelen. Het nieuwe beleid geldt voor alle bestaande bedrijventerreinen binnen de gemeente.

Bijzondere aandacht

Een aantal gebieden krijgt extra aandacht in het beleid, zoals Zanddonk en Haven 8 in Waalwijk, en Kerkvaartse Haven in Waspik. Ook het glastuinbouwgebied ‘Glas-Nat’ in Sprang-Capelle wordt meegenomen in de plannen. Voor deze locaties worden specifieke keuzes gemaakt.

Bij het opstellen van het beleid gaat de gemeente in gesprek met ondernemers en andere betrokkenen. Zo wil Waalwijk inzicht krijgen in de kansen en zorgen die leven bij de gebruikers van de bedrijventerreinen.

Planning

De gemeente Waalwijk werkt tot juli 2027 aan de plannen. Via hun eigen website wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang en mogelijkheden om mee te denken.