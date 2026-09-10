Schietpartij in Breda waarbij man gewond raakte: 2 verdachten aangehouden

De politie heeft twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij in de Tolbrugstraat in Breda. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar uit Breda. Zij werden vorige week al aangehouden voor de schietpartij in de nacht van 23 op 24 augustus, maar de politie maakte dit pas donderdag bekend.

Bij de schietpartij in de Tolbrugstraat raakte een 20-jarige man uit Dordrecht gewond. Agenten vonden hem kort daarna in de Nieuwstraat. Ze verleenden meteen eerste hulp, waarna de man met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Later meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de politie. Ook dit slachtoffer komt uit Dordrecht en heeft aangifte gedaan.

Ruzie liep uit de hand

Volgens de politie ging aan de schietpartij een ruzie vooraf. Die ruzie liep uit op een vechtpartij. Tijdens die confrontatie zou een van de verdachten een vuurwapen hebben getrokken en meerdere keren hebben geschoten.

Vorige week werden de twee verdachten al opgepakt. En inmiddels zijn ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de twee nog zeker twee weken langer vast blijven zitten.

Het onderzoek naar de precieze rol van de twee verdachten bij de schietpartij is nog in volle gang.