Invallen in Brabant om gesjoemel met paardenpaspoorten

In een groot internationaal onderzoek naar fraude met paardenpaspoorten zijn ook op meerdere plekken in Brabant invallen gedaan. Dat meldt de Europese politiedienst Europol donderdag.

In totaal zijn de afgelopen dagen op 24 plekken in Nederland, België, Frankrijk en Ierland invallen gedaan en doorzoekingen geweest. Daarbij zijn bijna tweehonderd inspecteurs en agenten ingezet, meldt Europol. In Nederland deden inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek op zeven adressen, onder meer in Brabant en Limburg.

Valse paspoorten

De autoriteiten vermoeden dat paarden werden voorzien van vervalste paspoorten. Daarmee zouden dieren die niet geschikt zijn voor de voedselketen toch kunnen worden geslacht voor vleesverwerking. Volgens de Belgische politie gaat het bijvoorbeeld om sportpaarden die in hun leven medicijnen hebben gekregen.

België leidt het internationale onderzoek. In totaal worden ongeveer duizend paarden en bijbehorende documenten gecontroleerd. Vooralsnog is niet bekendgemaakt of er aanhoudingen zijn verricht.

Eerder al signalen

Het onderzoek staat niet op zichzelf. Ruim twee jaar geleden werd al melding gemaakt van afgedankte Ierse en Britse racepaarden die via Nederlandse handelaren mogelijk illegaal in de slachtketen terechtkwamen.

Dierenrechtenorganisatie House of Animals bracht die praktijken destijds samen met een Iers tv-programma naar buiten. Volgens de organisatie werd het vlees van die paarden verwerkt in producten voor menselijke consumptie.