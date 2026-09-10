TOP Oss en Fanalists starten samenwerking

TOP Oss werkt samen met databureau Fanalists om de marketing van de club verder te verbeteren. Vanaf 1 juli 2026 ondersteunt Fanalists de club drie seizoenen lang om slimmer gebruik te maken van data.

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De samenwerking met Fanalists is een nieuwe stap in de digitalisering van TOP Oss. De club heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in digitale ontwikkeling en supportersbetrokkenheid. Het aantal geregistreerde supporters groeide van 6.000 naar 29.000 en de ambitie is om door te groeien naar 50.000.

Het databureau Fanalists, gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel, gaat TOP Oss helpen om supporterdata beter te benutten. Dat gebeurt onder andere via hun Fan Data Platform, een systeem dat zorgt voor dieper inzicht in doelgroepen en persoonlijke communicatie met supporters en zakelijke relaties.

Focus op groei

De samenwerking richt zich op verschillende gebieden, zoals ticketing, sponsoractivatie en het versterken van de band tussen de club en haar supporters. Ook zakelijke relaties van TOP Oss zullen profiteren van de vernieuwde aanpak.

Beide partijen starten binnenkort met de implementatie van het platform. Dit moet zorgen voor effectievere communicatie en meer commerciële kansen voor de club.

Met deze samenwerking wil TOP Oss een stevig fundament leggen voor duurzame digitale groei in de komende jaren.