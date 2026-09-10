Dutz Eyewear verlengt samenwerking met TOP Oss

Dutz Eyewear heeft de samenwerking met TOP Oss en de TOP Oss Foundation met drie seizoenen verlengd. Het Osse brillenmerk blijft zich inzetten voor het initiatief TOP-per van de Week, waarmee kinderen tijdens thuiswedstrijden een bijzondere ervaring beleven. De overeenkomst zorgt ervoor dat het project ook de komende jaren kan doorgaan.

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Dutz Eyewear is al twee seizoenen betrokken bij TOP-per van de Week. Met de verlenging kunnen opnieuw veel kinderen uit Oss en omgeving kennismaken met de club. Het initiatief biedt hen de kans om een wedstrijd van TOP Oss op een bijzondere manier mee te maken.

De samenwerking tussen het Osse bedrijf en de voetbalclub is gericht op lokale betrokkenheid. Dutz Eyewear benadrukt het belang van verbinding met de gemeenschap en ziet TOP-per van de Week als een perfecte manier om kinderen een unieke ervaring te geven. Het project sluit aan bij de missie van zowel de club als de Foundation.

Focus op kinderen

Het initiatief TOP-per van de Week blijft een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Tijdens thuiswedstrijden worden kinderen uitgenodigd om een speciale dag bij TOP Oss te beleven. Dit zorgt niet alleen voor een mooie herinnering, maar laat hen ook kennismaken met de club en het voetbal.

De verlenging van de samenwerking biedt niet alleen continuïteit voor het project, maar geeft ook ruimte voor verdere groei. Zowel Dutz Eyewear als de TOP Oss Foundation benadrukt het belang van langdurige steun om maatschappelijke initiatieven te versterken.

Met deze overeenkomst blijft Dutz Eyewear een belangrijke partner voor TOP Oss en de Foundation. De focus op kinderen en de lokale gemeenschap zorgt ervoor dat het initiatief ook de komende jaren een waardevolle bijdrage levert.