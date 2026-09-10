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Weekmarkt Reusel op 11 september verplaatst

Aangepast

De weekmarkt in Reusel op vrijdag 11 september wordt verplaatst naar de Groeneweg vanwege de kermis. De Groeneweg zal tijdelijk worden afgesloten voor verkeer.

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De weekmarkt in Reusel kan aanstaande vrijdag niet op de gebruikelijke locatie plaatsvinden. Door de opbouw van de kermis is besloten om de markt te verplaatsen naar de Groeneweg.

Om ruimte te maken voor de markt wordt de Groeneweg tijdelijk afgesloten voor verkeer. Bezoekers en omwonenden moeten rekening houden met deze verkeersmaatregel.

De kermis in Reusel zorgt jaarlijks voor veel gezelligheid en trekt bezoekers uit de hele regio. Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen om de weekmarkt aan te passen om beide evenementen goed te laten verlopen.

Verkeersdeelnemers wordt geadviseerd om een alternatieve route te kiezen zolang de Groeneweg niet toegankelijk is. Na afloop van de markt wordt de weg weer vrijgegeven.

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Gemeente Reusel-de Mierden

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