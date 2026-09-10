Militaire oefening in Altena: knallen te horen

Defensie houdt op 10 en 11 september een militaire oefening in Altena. De training vindt plaats op de Bergsche Maas en duurt van acht uur 's avonds tot twee uur ’s nachts. In de omgeving kunnen harde knallen gehoord worden.

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De militaire oefening is bedoeld voor de opleiding en training van militairen van Defensie. Tijdens de oefening voeren zij opdrachten uit, zowel te voet als met vaartuigen op het water.

De Bergsche Maas, gelegen in de gemeente Altena, vormt het decor voor deze activiteiten. Omwonenden kunnen hinder ervaren door de geluiden die hierbij vrijkomen, zoals knallen.

Training in de nacht

De oefeningen vinden plaats in de late avond en nacht, tussen acht uur ’s avonds en twee uur ’s nachts. Het doel is om militairen onder verschillende omstandigheden te trainen, ook in het donker.

Defensie heeft geen verdere details vrijgegeven over de aard van de opdrachten of het aantal militairen dat deelneemt aan de training.