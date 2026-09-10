Jonge 'agent' loopt tegen de lamp als hij met gestolen bankpas wil betalen

Voor de oplichting van een vrouw in Tilburg heeft de politie donderdag een tiener uit Lelystad aangehouden. De jongen deed zich voor als agent. Hij liep tegen de lamp toen hij probeerde iets af te rekenen met de gestolen bankpas van de vrouw. Een winkelmedewerker reageerde alert en belde de politie.

Het slachtoffer uit Tilburg werd op 20 augustus gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. De vrouw moest uitkijken omdat er criminelen actief waren. De man aan de telefoon gaf aan dat er iemand aan de deur zou komen om haar sieraden op te halen voor controle.

Even later stond er daadwerkelijk iemand aan de deur. De vrouw gaf haar sieraden en pinpas mee aan de 'agent'. Een alerte winkelmedewerker waarschuwde de politie toen hij vermoedde dat iemand met een gestolen bankpas wilde betalen. De politie begon een onderzoek en kon donderdag de jongen uit Lelystad in zijn woonplaats aanhouden.