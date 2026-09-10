Jeugdteams RBC en FC Tilburg spelen sportief toernooi

Op Sportpark De Spoordijk in Tilburg hebben woensdagavond de Onder 10-teams van RBC Roosendaal en FC Tilburg een sportief jeugdtoernooi gespeeld. Het evenement stond volledig in het teken van plezier en ontwikkeling. Zonder standen of nadruk op winst genoten spelers, ouders en trainers van een avond vol voetbal en saamhorigheid.

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Het hoofdveld van Sportpark De Spoordijk vormde het decor voor een bijzonder jeugdtoernooi. Onder een stralende avondzon kregen de jonge voetballers van RBC Roosendaal en FC Tilburg de kans om hun vaardigheden te tonen. Het toernooi draaide niet om winnen, maar om leren, samenwerken en genieten van het spel.

Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat de kinderen er zin in hadden. Met veel inzet en respect voor elkaar speelden ze hun wedstrijden. De focus lag op het tonen van lef, het maken van eigen keuzes en het samenspel. De vele acties, passeerbewegingen en doelpogingen zorgden voor een levendig en enthousiast spelbeeld.

Ouders en trainers genieten

Langs de lijn stonden ouders, trainers en supporters zichtbaar te genieten van het enthousiasme op het veld. Spelers moedigden elkaar aan, vierden samen successen en hielpen elkaar waar nodig. Deze momenten benadrukken de kern van jeugdvoetbal: plezier en ontwikkeling in een veilige omgeving.

Kinderen streden vol overgave om de bal, gingen duels aan en straalden plezier uit. Zowel FC Tilburg als RBC Roosendaal benadrukken het belang van zulke ontmoetingen, die niet alleen sportief maar ook persoonlijk bijdragen aan de groei van jonge spelers.